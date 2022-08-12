В Черноморском районе Крыма бесплатно отдыхают семьи беженцев

Путевка предусматривает двухнедельный бесплатный отдых на побережье Фото: Евгений СТОЯНОВ

Черноморский район Крыма бесплатно принимает на отдых семьи беженцев из сопредельных территорий. Как сообщили в пресс-службе Мининформа республики, это стало возможным благодаря программе «Мать и дитя».

Путевка по программе предусматривает двухнедельный отдых с бесплатным проживанием и питанием. Ранее в рамках оздоровления такие путевки могли получить семьи из Тюменской области, а после того, как регион взял шефство над луганским городом Краснодон, отдохнуть на черноморском побережье могут и матери с детьми из сопредельных территорий.

В гостевом доме «Дельфин» крымского поселка сейчас находятся на отдыхе 58 человек. Это матери со детьми, приехавшие из Луганской народной республики. В большинстве своем отцы семейств погибли в ходе боевых действий.

- Помимо приема беженцев на отдых, хозяйка гостевого дома бесплатно приютила 15-ти человек, бежавших с сопредельных территорий, - отметили в пресс-службе Мининформа.

Кроме семей из ЛНР, приехавших на отдых по программе «Мать и дитя», в селе Межводное сейчас находится семья из Харьковской области, чей дом в апреле этого года попал под минометный обстрел. Людям с маленькими детишками пришлось три месяца жить в погребе. К счастью, сейчас все в порядке - семья перебралась в Крым.