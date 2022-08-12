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Общество12 августа 2022 9:52

Экс-глава Ленинского района стала заместителем министра имущественных и земельных отношений

1 июня глава Крыма сообщил об отставке Екатерины Юровских из-за недоработок в регионе
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Екатерина Юровских назначена на должность замминистра. Фото: Екатерина Юровских/VK

Екатерина Юровских назначена на должность замминистра. Фото: Екатерина Юровских/VK

На должность заместителя министра имущественных и земельных отношений Крыма назначена Екатерина Юровских. Распоряжение об этом подписал глава правительства республики Юрий Гоцанюк.

- Назначить Юровских Екатерину Николаевну на должность заместителя министра имущественных и земельных отношений Республики Крым,- говорится в документе.

Напомним, 1 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об отставке Юровских с должности главы администрации Ленинского района. По его словам, по итогам поездки в район, «обсуждения нерешенных проблем региона и анализа недоработок местного руководства» Екатерина Юровских написала заявление об увольнении по собственному желанию.

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