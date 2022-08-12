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Общество12 августа 2022 10:38

Житель Симферополя, выбросивший женщину с балкона 8 этажа, отправится в колонию на 9 лет

Суд вынес приговор по уголовному делу
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
За убийство женщины симферополец проведет 9 лет в колонии

За убийство женщины симферополец проведет 9 лет в колонии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Железнодорожный райсуд Симферополя вынес приговор местному жителю, который в августе прошлого года выбросил женщину с 8 этажа. Об этом сообщает прокуратура Крыма.

- В суде установлено, что подсудимый, находясь в своей квартире, расположенной на 8 этаже одного из многоквартирных домов в Симферополе, в ходе конфликта со своей знакомой, взял ее за шею и подтолкнул к ограждению балкона, а затем взяв женщину за ноги, выбросил с балкона,- сообщили в ведомстве.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Мужчину признали виновным в убийстве, а также неуплате алиментов на двух несовершеннолетних детей.

Суд приговорил его 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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