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Общество12 августа 2022 12:20

Новым исполняющим обязанности мэра Феодосии стал Владимир Попенков

Сам конкурс на земещение вакантной должности состоится в ноябре
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Владимир Попенков стал новым исполняющим обязанности мэра Феодосии. Фото: администрация города

Владимир Попенков стал новым исполняющим обязанности мэра Феодосии. Фото: администрация города

Исполняющим обязанности мэра Феодосии назначен Владимир Попенков. Такое решение приняли депутаты на сессии феодосийского горсовета. Перед этим Попенков по итогам конкурса был утвержден в должности первого заместителя главы администрации.

- В ходе пленарного заседания внеочередной сессии единогласным решением депутатского корпуса с 13 августа он [Владимир Попенков] начнет исполнять обязанности Главы администрации города Феодосии,- сообщает пресс-служба администрации города.

Сам конкурс на замещение вакантной должности главы Феодосии состоится 15 ноября.

До этого Попенков работал начальником РЭС.

Напомним, 27 июля глава администрации Феодосии Андрей Лебедев подал в отставку. До этого его работу подверг резкой критике глава Крыма Сергей Аксенов.

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