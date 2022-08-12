В Красногвардейском районе сотрудница почты украла из кассы 170 тысяч рублей

Сотрудница почты брала деньги из кассы на протяжении длительного времени Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Красногвардейском районе правоохранители задержали сотрудницу «Почты Крыма», которая похитила из кассы более 170 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

- Установлено, что 31- летняя гражданка, которая была временно назначена на должность начальника отделения почтовой связи и выполняя организационно-распорядительные и административно- хозяйственные функции, совершила хищение денежных средств в сумме более чем 170 тысяч рублей,- говорится в сообщении.

Женщина во всем чистосердечно призналась. По ее словам, деньги из кассы она присваивала небольшими суммами на протяжении определенного времени. Все тратила на собственные нужды.

Причинённый работодателю ущерб она возместила в полном объеме. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до шести лет тюрьмы.

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