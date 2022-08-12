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Общество12 августа 2022 13:39

В Красногвардейском районе сотрудница почты украла из кассы 170 тысяч рублей

Чтобы ее не уличили, женщина брала деньги небольшими суммами
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Сотрудница почты брала деньги из кассы на протяжении длительного времени

Сотрудница почты брала деньги из кассы на протяжении длительного времени

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Красногвардейском районе правоохранители задержали сотрудницу «Почты Крыма», которая похитила из кассы более 170 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

- Установлено, что 31- летняя гражданка, которая была временно назначена на должность начальника отделения почтовой связи и выполняя организационно-распорядительные и административно- хозяйственные функции, совершила хищение денежных средств в сумме более чем 170 тысяч рублей,- говорится в сообщении.

Женщина во всем чистосердечно призналась. По ее словам, деньги из кассы она присваивала небольшими суммами на протяжении определенного времени. Все тратила на собственные нужды.

Причинённый работодателю ущерб она возместила в полном объеме. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до шести лет тюрьмы.

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