Девушка, осквернившая Вечный огонь в Керчи, его отмыла

Решения суда по делу девушки еще нет. Фото: скрин из видео Крым 24

Девушка, осквернившая Вечный огонь в Керчи, утром пришла его отмывать. Видео общественно-полезной работы опубликовал канал «Крым 24».

Как сообщается, 26-летняя керчанка добровольно изъявила желание убрать и помыть мемориал. Однако на кадрах рядом с ней – сотрудник федеральной исполнительной власти.

Напомним, в конце июля сильно нетрезвая керчанка забралась на постамент Вечного огня и начала там танцевать. После чего кинула на газовую горелку пластиковый венок.

Личность девушки установили. Против нее возбудили уголовное дело. Ранее она публично извинилась за содеянное.

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