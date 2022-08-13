Желание Зеленского «вернуть» Крым может закончиться тотальной мировой войной

Фото: официальная страница Владимира Зеленского

Планы президента Украины Владимира Зеленского о «возвращении» Крыма могут обернуться тотальной мировой войной, пишет итальянский журналист Доменико Куирико в статье для газеты La Stampa.

По его словам, нападение на полуостров Россия воспримет серьезнее, чем ситуацию с ДНР и ЛНР.

- Если Зеленский, как он объявил в одном из своих последних вечерних обращений к нации, решил начать именно с Крыма «возвращение территорий», эти шесть месяцев окажутся лишь временным этапом перед адом, - отметил журналист.

Куирико также добавил, что украинский лидер не сможет пойти на такой отчаянный шаг по своей воли без отмашки Запада, что, скорее всего, может вовлечь США и Европу в прямую конфронтацию.

Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации во время референдума в 2014 году. Тогда больше 90% крымчан проголосовали за то, чтобы присоединить полуостров к России.