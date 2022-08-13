В Крыму за последние сутки выявили 273 случая коронавируса

За все время на стационарном лечении находились 59 729 человек. Фото: Александра Тимощенко

За последние сутки в Крыму зарегистрировали 273 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в региональном Минздраве республики.

Так, с начала пандемии за два года вирусом успели переболеть 187 613 человек по всему полуострову. За истекшие сутки с коронавирусом госпитализировали 47 заболевших Covid-19. За все время на стационарном лечении находились 59 729 человек.

- Количество выздоровевших за сутки составляет 281 человек, выздоровевших за весь период – 179 401, - отметили в пресс-службе ведомства.