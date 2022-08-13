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Общество13 августа 2022 8:30

В Крыму за последние сутки выявили 273 случая коронавируса

С начала пандемии за два года вирусом успели переболеть 187 613 человек
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
За все время на стационарном лечении находились 59 729 человек.

За все время на стационарном лечении находились 59 729 человек.

Фото: Александра Тимощенко

За последние сутки в Крыму зарегистрировали 273 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в региональном Минздраве республики.

Так, с начала пандемии за два года вирусом успели переболеть 187 613 человек по всему полуострову. За истекшие сутки с коронавирусом госпитализировали 47 заболевших Covid-19. За все время на стационарном лечении находились 59 729 человек.

- Количество выздоровевших за сутки составляет 281 человек, выздоровевших за весь период – 179 401, - отметили в пресс-службе ведомства.