Пентагон опроверг передачу украинским ВСУ оружия для ударов по Крыму

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В Министерстве обороны США опровергли информацию о том, что власти Вашингтона отправили оружие Вооруженным силам Украины для того, чтобы нанести удар по военным объектам в Крыму, сообщил в своем профиле Twitter корреспондент радиостанции «Голос Америки»* Джефф Селдин.

- США не предоставляли Украине никакого оружия, которое могло бы нанести удар по аэродрому «Саки» в Крыму. У нас нет никаких данных, указывающих на то, что ракета была запущена по российскому аэродрому в Крыму, - цитирует корреспондент представителя Пентагона.

Напомним, итальянский журналист Доменико Куирико заявил, что планы по нападению на полуостров президента Украины Владимира Зеленского могут закончиться плачевно и превратить кризис в полноценную мировую войну.

*включено Минюстом в реестр иноагентов