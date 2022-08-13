После реконструкции в Ялте открыли стадион «Авангард»

Стоимость объекта - более 1,439 миллиардов рублей. Фото: Янина Павленко/ ТГ

После реконструкции в Ялте открыли спортивный комплекс «Авангард», сообщила глава администрации курортного города Янина Павленко.

- Свершилось! Наша спортивная жемчужина, наш красавец стадион «Авангард» торжественно открыт Работы по реконструкции в рамках нацпроекта «Демография» стартовали в декабре 2019 года. Стоимость объекта - более 1,439 миллиардов рублей. Новое здание с залами, трибуна на 4000 мест, входная группа, дорожки, поле для метания, - отметила Павленко.

По ее словам, на территории стадиона будут размещаться отделения футбола, регби, легкой атлетики, шахмат, спортивной борьбы, спортивной гимнастики, акробатики и центра тестирования ГТО, а также он будет открыт для жителей Ялты

Заметим, спортивную площадку построили еще в начале 60-х годов 20-го века. Тогда он был одним из самых крупных стадионов на полуострове, но с того момента его реконструировали лишь один раз - в 2019 году.