Автопартнер Крым Севастополь ДТП / VK

На трассе «Таврида» под Керчью перевернулся зерновоз. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

На данный момент все подробности ДТП уточняются. По информации сервиса «Яндекс. Карты», на месте аварии образовалась пробка.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань», на участке, где произошло ДТП, движение осуществляется по левой полосе. Крымский мост продолжает работать в штатном режиме, а специальная техника очищает трассу от зерна.

- Движение осуществляется по левой полосе. Мост работает в штатном режиме. Работает 3 клинициста техники. В полном объёме движение возобновится в течение часа, - сообщили в Упрдор «Тамань» «Крым 24».