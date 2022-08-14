Участок трассы «Таврида» под Керчью полностью очистили после ДТП с зерновозом

Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП / VK

Движение на участке трассы «Таврида» на автоподходе к Крымскому мосту полностью восстановлено после ДТП с зерновозом. Как сообщили КП-Крым в эксплуатирующей организации ФКУ УПРдор «Тамань», дорожное полотно по правой полосе в сторону Новороссийска полностью очистили от зерна, которое высыпалось на трассу.

- По направлению в Симферополь движение осуществляется по двум полосам. Мост работает в штатном режиме, - сообщили в организации.

Напомним, 13 августа на 166-м километре трассы «Таврида» под Керчью перекинулся зерновоз. В результате ДТП на дороге образовалась большая пробка. На расчистку участка были брошены три единицы специализированной техники. Как отметили в УПРдор «Тамань» зерно с трассы убрали практически за час.

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