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Общество14 августа 2022 9:47

Первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила зафиксировали в Крыму

В Советском районе провели обработку мест массового пребывания людей и территории водоемов
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Переносчиками лихорадки Западного Нила являются комары

Переносчиками лихорадки Западного Нила являются комары

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Крыму зарегистрировали первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора. Отмечается, что экстренное оповещение о заболевании поступило еще 27 июля. Заболевшего выявили на территории Краснофлотского сельского поселения Советского района.

- По результатам проведенного энтомологического обследования территории Краснофлотского сельского поселения (место жительства заболевшего, а также участок Северо-Крымского канала), из всех собранных имаго комаров было сформировано 18 пулов. Исследование материала на наличие РНК лихорадки Западного Нила дало отрицательные результаты, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Краснофлотскому муниципальному совету выдано предписание провести повторную акарицидную и ларвицидную обработки, а также дезинсекцию мест массового пребывания людей, в том числе водоема возле села Марково и 1 километр береговой линии реки Булганак в селе Краснофлотское. Кроме того, на территории поселения проведен покос травы в парковой зоне, на кладбищах и вдоль водных объектов.

Лихорадка Западного Нила - острое инфекционное вирусное заболевание, передающееся комарами и протекающее с полиаденитом, высыпаниями на коже и серозным воспалением мозговых оболочек, иногда - менингоэнцефалитом.

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