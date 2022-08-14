МЧС просит не паниковать из-за уничтожения взрывоопасных предметов под Саками

Взрывоопасные находки времен ВОВ не редки в Крыму. Фото: МЧС по РК

МЧС предупреждает о работах по уничтожению взрывоопасных предметов в Сакском районе, которые будут проводиться с 15 августа. Ликвидировать боеприпасы будут в заброшенном карьере. Жителей близлежащих населенных пунктов просят не паниковать. Об этом сообщает Главное управление МЧС РФ по городу Евпатория, Сакскому и Черноморскому районам.

- С 15 августа с 16:00 до 19:00 ежедневно силами МЧС России будут проводиться работы по уничтожению взрывоопасных предметов в безопасном месте Сакского района между населёнными пунктами Наумовка и Ветровка, в заброшенном карьере,- говорится в сообщении.

Местных жителей просят соблюдать спокойствие. Угрозы жизни и здоровью населения нет, отметили в МЧС.

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