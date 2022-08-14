Прямой автобус в Симферополь могут запустить из Санкт-Петербурга

Симферополь и Санкт-Петербург могут связать прямым автобусным сообщением Фото: Татьяна ГАЙДУКОВА

Прямой автобус могут запустить из Санкт-Петербурга в Симферополь. Опрос, по итогам которого определится новое автобусное сообщение, запустил у себя на странице во «Вконтакте» вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

- Запускаю голосование – давайте выберем регионы, которые необходимо связать с Петербургом автобусным сообщением. Очень надеюсь на ваш отклик – так мы сможем в оперативном режиме запустить рейсы в нужные города,- написал чиновник.

В опросе приняли участие уже более 3 тысяч человек. На данный момент лидером голосования является Симферополь (27,17% опрошенных). Главным конкурентом крымской столицы является Анапа, за нее проголосовали 20,75% пользователей соцсети.

Ранее власти Санкт-Петербурга запустили прямой автобус до Геленджика, оснащенный системой климат-контроля, раздвижными сидениями и цифровыми мониторами.

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