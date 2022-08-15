В Севастополе до 29 августа продлили «желтый» уровень террористической опасности

В Севастополе установлен «желтый» уровень террористической опасности Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Власти Севастополя продлили «желтый» уровень террористической опасности до 29 августа, сообщили в пресс-службе правительства города-героя.

- На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта, решением председателя антитеррористической комиссии в Севастополе установлен «желтый» уровень террористической опасности на период с 18:00 14 августа сроком на 15 суток до 18:00 29 августа, - отметили в пресс-службе.

Напомним, в конце июля в День Военно-Морского флота в Севастополе произошло чрезвычайное происшествие. Беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота. В результате шесть человек получили ранения.