Крым является транзитным узлом для жителей освобожденных территорий – Аксенов

Фото: Сергей Аксенов/ ВК

Крым превратился в передовой аванпост для жителей Херсонской и Запорожской областей, нуждающимся в помощи, заявил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, полуостров сегодня – это транзитный узел, в котором аккумулируются стройматериалы, лекарственные препараты.

- Учебники сейчас изготавливают, паспорта на территории Крыма для выдачи их непосредственно на территориях освобожденных. По сути, мы здесь передовой аванпост, - отметил Аксенов.

Он также добавил, что местные специалисты оказывают методическую помощь руководству Херсонской и Запорожской областей, а учителя и медики с освобожденных территорий обучаются и проходят курсы повышения квалификации в Крыму.

- Здесь на месте мы проводим курсы в части переподготовки и методическому сопровождению – с преподавателями, с медицинскими работниками. В Евпатории у нас сейчас база, где проходят переподготовку педагоги из Запорожской области и Херсонской области, – отметил Аксенов.

Так, более 15 тысяч жителей Запорожья подали документы на получение российского паспорта, а в Херсонской области - около 12 тысяч жителей.