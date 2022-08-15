В крымском караоке-баре попросили включить националистическую песню в поддержку ВСУ

Позже выяснилось, что отдыхающий, заказавший песню в поддержку ВСУ, уже на следующий день пришел извиняться на камеру Фото: Архив "КП"

В Щелкино, что под Керчью, в ночь на 12 августа гость караоке-бар «Краб» заказал националистическую украинскую песню в поддержку ВСУ. Видео с того вечера разлетелось по соцсетям.

Во время вечеринки в караоке-баре «Краб» посетитель решил заказать диджею заведения украинскую националистическую песню. Тот не задумываясь нажал «плэй», а во время выступления на экране мелькали логотипы запрещенных украинских нацформирований и звучали антироссийские призывы.

Позже выяснилось, что отдыхающий, заказавший песню в поддержку ВСУ, уже на следующий день пришел извиняться на камеру. Как объяснил сам виновник скандала, в ночь на 12 августа он был изрядно пьян.

- Я каюсь и обязуюсь впредь этого не делать. Я поддерживаю спецоперацию, - сказал на камеру посетитель караоке-бара.