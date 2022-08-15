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Общество15 августа 2022 9:52

В Крыму за последние сутки зарегистрировали 279 заболевших коронавирусом

С начала пандемии было выявлено 188 176 положительных на Covid-19
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
В последние несколько недель на полуострове вновь отмечается рост заболевших Covid-19.

В последние несколько недель на полуострове вновь отмечается рост заболевших Covid-19.

Фото: Александра Тимощенко

За последние сутки в Крыму зарегистрировали 279 случаев заболевания коронавирусом, сообщили в региональной пресс-службе Минздрава.

По данным ведомства, всего с начала пандемии было выявлено 188 176 положительных на Covid-19.

- За истекшие сутки госпитализировано 45 пациентов за все время на стационарном лечении находились 59 822 человека, - отметили в пресс-службе.

Количество выздоровевших за два года составляет 179 871, а за последние сутки – 239 человек.

Заметим, в последние несколько недель на полуострове вновь отмечается рост заболевших Covid-19.