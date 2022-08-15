Трехлетний ребенок упал с эскалатора и получил черепно-мозговую травму в торговом центре Симферополя

После происшествия мальчика госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правоохранители начали проверку по факту травмирования трехлетнего мальчика во время падения с эскалатора в Симферополе, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура Крыма.

Как установило следствие, 13 августа женщина с двумя сыновьями в возрасте 3 года и 9 лет пошла в торговый центр на шопинг. В какой-то момент она отвлеклась, а младший сын выбежал из отдела магазина и начал играть на эскалаторе.

- В какой-то момент мальчик оказался на подвижной части эскалатора, куда его затянуло поручнем и он через него упал на первый этаж, – отметили в пресс-службе Следкома.

После происшествия мальчика госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой. Сейчас он продолжает лечение в симферопольской поликлинике. По словам врачей, жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

- В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также исполнению родителем обязанностей по воспитанию детей, - добавили в прокуратуре республики.