В центре Симферополя загорелся строительный магазин

Возгорание призошло на улице А. Невского в Симферополе
Фото: Виталий ПАРУБОВ
В центре Симферополя произошел пожар в магазине строительных материалов. Как сообщили КП-Крым очевидцы, возгорание случилось по улице Александра Невского.
На место прибыли сразу несколько пожарных расчетов и скорая помощь.
На место прибыли четыре пожарных расчета
Фото: Виталий ПАРУБОВ
По предварительно информации, в результате пожара никто не пострадал.
Стал свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50