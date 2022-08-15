В центре Симферополя загорелся строительный магазин

Возгорание призошло на улице А. Невского в Симферополе Фото: Виталий ПАРУБОВ

В центре Симферополя произошел пожар в магазине строительных материалов. Как сообщили КП-Крым очевидцы, возгорание случилось по улице Александра Невского.

На место прибыли сразу несколько пожарных расчетов и скорая помощь.

На место прибыли четыре пожарных расчета Фото: Виталий ПАРУБОВ

По предварительно информации, в результате пожара никто не пострадал.

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