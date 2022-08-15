В Сакском районе МЧС уничтожает взрывоопасные предметы

9 августа в районе села Новофедоровка произошла серия взрывов Фото: "КП" Архив

В Сакском районе сотрудники МЧС начали работы по уничтожению взрывоопасных предметов, сообщил глава администрации района Владимир Сабивчак во «Вконтакте».

- С 15.08.2022 года с 16:00 до 19:00 ежедневно силами МЧС России будут проводиться работы по уничтожению взрывоопасных предметов в безопасном месте Сакского района – между населенными пунктами с. Наумовка и с. Ветровка, в заброшенном карьере, - предупредил он и попросил жителей и гостей района соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.

По его словам, никакой угрозы населению операция нести не будет.

Напомним, 9 августа в районе села Новофедоровка, что под Саками, произошла серия взрывов. По данным Минобороны РФ, на авиабазе произошла детонация боеприпасов.