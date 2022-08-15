В Крыму до конца года капитально отремонтируют 6 школ

Все ремонтные работы в школы должны завершить до конца декабря Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

До конца 2022 года в Крыму завершат капитальный ремонт в шести школах. На эти цели предусмотрено 284,8 миллиона рублей, сообщила министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская.

- В двух общеобразовательных учреждениях – Калининской и Островской школах Первомайского района учеба будет организована с использованием ресурсов других школ в рамках заключенных договоров о сетевом взаимодействии. Обучение будет организовано без изменения штатного режима занятий в первую смену. Для учащихся организован подвоз, – отметила вице-премьер.

В трех школах – Красногвардейской, Прудовской и Чапаевской Советского района до 1 сентября этого года завершат ремонты во внутренних помещениях школы и входных групп. Образовательный процесс в школах прерываться не будет. Для безопасности учеников допуск во двор, где будут ремонтировать фасад, перекроют

В Пожарской школе Симферопольского района во время учебного процесса будет идти ремонт в спортзале и цехах пищеблока. Уроки физкультуры до завершения ремонтных работ будут проводить на школьном стадионе, детей обеспечат привозным питанием.

В целом завершение капитального ремонта в школах запланировано до 15 декабря этого года.

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