Аксенов опроверг слухи о массовом отъезде туристов из Крыма

Отдыхающие в Судаке Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг сообщения о массовом отъезде людей из Крыма. Об этом он сказал в интервью ВГТРК.

- То, что из Крыма бегут – это ложь полная, никаких сомнений нет, - заявил глава республики

По его словам, на фоне фейковых сообщений и угроз украинской стороны ударить по Крымскому мосту, некоторые туристы, действительно, испытывают опасения при поездке в Крым. Определенные переживания возникают и у местных жителей. Однако Министерством обороны, по словам Аксенова, предприняты исчерпывающие меры по обеспечению безопасности на полуострове.

- 100% гарантию никто не может дать. Но на 99% меры предприняты и позволяют обеспечить безопасность полуострова. Паниковать не надо точно. В общем и целом Крыму ничего не угрожает, - заверил Аксенов.

Глава республики отметил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов и Минобороны РФ.

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