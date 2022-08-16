Погода на 16 августа 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 29 градусов

Черное море на ЮБК прогрелось до плюс 26 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 августа на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение. В восточных районах Крыма и в городе Севастополе сохраняется высокая пожарная опасность.

- До конца рабочей недели полуостров будет находится во власти тропической воздушной массы, сохранится жаркая погода. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, обусловленные внутримассовыми конвективными процессами, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 26...28°.

В Севастополе переменная облачность. Ночью и утром возможет небольшой дождь, днем преимущественно без осадков, юго-западный ветер до 10 м/с., тепло 27…29°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +23…+27°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Евпатории +23…27°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Переменная облачность, дождь, гроза.

В Керчи +24 …+28 °, юго-западный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Феодосии +22 …+28°, южный ветер 2-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Черноморском +23…+27°, южный ветер 4-5 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Джанкое +21…+29°, скорость юго-западного ветра 2-5 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Армянске +23 …+28°, скорость юго-западного ветра 3-9 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Вода в Черном море прогрелась до +25 …+26°.

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