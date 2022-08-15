Из-за постоянных пробок строительство юго-восточного обхода Симферополя приостановят до 15 сентября

На пробки у села Мазанка водители жалуются уже месяц Фото: Надежда ДАЦЮК

Из-за постоянных пробок глава Крыма Сергей Аксенов поручил приостановить работы по строительству юго-восточного обхода Симферополя на участке Донское-Перевальное. Об этом он написал у себя в Telegram.

- На трассе «Таврида» в направлении выезда из Симферополя в сторону Керчи в районе села Мазанка каждый день собирается огромная пробка. Это связано со строительством юго-восточного автомобильного обхода Симферополя на участке Донское - Перевальное. Дал команду приостановить работы на месяц до 15 сентября и организовать движение по двум полосам,- сообщил Аксенов.

Напомним, юго-восточный обход Симферополя строит компания «ВАД». Дорога соединит трассу с направлением в сторону Южного берега Крыма и обойдется в 250 миллионов рублей. В распоряжении главы Крыма Сергея Аксенова указано, что срок готовности объекта — 31 декабря 2022 года. Дорога, протяженностью в 25 км, будет начинаться в районе села Донское и выходить к селу Перевальное.

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