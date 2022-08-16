Родился в рубашке: в Крыму велосипедист упал под колеса автомобиля и выжил

Велосипедист едва не погиб. Фото: скрин видео Юра Агапов/Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

В окрестностях Евпатории велосипедист ехал по дороге, но вдруг у двухколесного транспорта слетела цепь и человек рухнул на трассу, прямо под колеса движущего автомобиля.

Водитель легковушки мгновенно среагировал и объехал неожиданное препятствие. Парень в рубашке родился, ведь он был на волосок от смерти!

- Велосипедист рассказал, что первый раз в жизни выехал на трассу, хотел доехать со Штормового в Евпаторию. Когда парень чуть пришел в себя, то я предложил подвезти, чтобы он в стрессовом состоянии не садился за руль, - сообщил Юрий Агапов, который разместил видео инцидента в соцсети.

КП-Крым водитель рассказал:

- Сам не знаю, как вырулил. Когда пересматривал видеозапись, то оказалось, что безопасный «коридор» не превышал ширину машины. Попасть в него на скорости – большое везение, учитывая, что водительский стаж у меня чуть больше года.

Пользователи живо отреагировали на пост, выразив свои эмоции в комментариях: «Молодец водитель! Отличная реакция, а главное без истерик и мата»; «Водителю – респект и уважуха, да еще и велосипедисту помог. Красава!»

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