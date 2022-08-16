Сейчас людей эвакуируют с зоны, расположенной ближе 5 км к месту взрыва. Фото: скриншот видел

16 августа в селе Майское Джанкойского района Крыма произошли взрывы. Как сообщают очевидцы в соцсетях, их слышали около шести утра. Кроме того, очевидцы начали массово делиться видео взрывов 16 августа в Майском в соцсетях.

По данным Минобороны РФ, на складе, где хранятся боеприпасы, произошла их детонация.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сейчас находится на месте ЧП. Он сообщил о двух пострадавших в результате взрывов.

- На данный момент продолжается детонация. Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает, - уточнил глава республики.

Стоит заметить, что на многочисленных видео взрывов в Майском 16 августа в Крыму, которыми пользователи делятся в соцсетях, помимо пожара на подстанции виден густой черный дым.