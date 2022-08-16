Появилась информация о пострадавших во время возгорания в Джанкойском районе

По информации ведомства, один из них госпитализирован. Фото: Архив "КП"

После возгорания в Джанкойском районе пострадало двое человек, сообщили в пресс-службе Минздрава Крыма.

По информации ведомства, один из них госпитализирован.

- Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Второму пострадавшему оказана медицинская помощь на амбулаторном этапе, травмы легкой степени тяжести, - отметили в пресс-службе.

Напомним, утром 16 августа на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов в воинской части в селе Майское Джанкойского района произошел пожар. По информации министерстве обороны России, на месте произошла детонация хранившихся боеприпасов.