Власти Симферополя отмечают острую нехватку водителей маршруток

Пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»

Пользователи соцсетей пожаловались на плохую работу общественного транспорта в Симферополе. По словам жителей крымской столицы, на маршруты выходит очень мало автобусов, из-за чего на остановках нужный автобус приходится ждать около часа.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, на данный момент в Симферополе отмечается острый дефицит водительского состава.

- При дополнительном наборе водителей количество транспорта будет увеличено, - отметили в горадминистрации.

Напомним, не так давно в Симферополе произошла ситуация, когда водитель отказался везти пассажиров до конечной остановки маршрута. Из-за такого поведения мужчину уволили, а все транспортные компании должны были провести инструктаж с водителями об оказании услуг.