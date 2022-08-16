На Крымском мосту зафиксировали рекордный трафик автомобилей

Крымский мост бьет рекорды по количеству автомобилей Фото: Юлия МАРКИНА

Новый рекорд суточного трафика зафиксировали на Крымском мосту. Как сообщили КП-Крым в Управлении федеральных дорог Упрдор «Тамань», 15 августа по мосту через Керченский пролив в обе стороны проехало 38 тысяч 297 автомобилей.

- Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 августа 2020 года — 37 тысяч 374 транспортных средств,- отметили в организации.

В целом, начиная с 16 мая 208 года, когда начала работать автодорожная часть моста, по нему проехало более 21 миллиона автомобилей, в том числе более 3 миллионов фур и 233 тысячи автобусов, отметили в Упрдор «Тамань».

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