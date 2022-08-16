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Общество16 августа 2022 8:48

На Крымском мосту зафиксировали рекордный трафик автомобилей

Количество машин, проехавших по транспортному переходу, превысило показатели 2020 года
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Крымский мост бьет рекорды по количеству автомобилей

Крымский мост бьет рекорды по количеству автомобилей

Фото: Юлия МАРКИНА

Новый рекорд суточного трафика зафиксировали на Крымском мосту. Как сообщили КП-Крым в Управлении федеральных дорог Упрдор «Тамань», 15 августа по мосту через Керченский пролив в обе стороны проехало 38 тысяч 297 автомобилей.

- Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 августа 2020 года — 37 тысяч 374 транспортных средств,- отметили в организации.

В целом, начиная с 16 мая 208 года, когда начала работать автодорожная часть моста, по нему проехало более 21 миллиона автомобилей, в том числе более 3 миллионов фур и 233 тысячи автобусов, отметили в Упрдор «Тамань».

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