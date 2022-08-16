Глава Минздрава Крыма рассказал, что одного из пострадавших во время взрыва в Майском прооперировали

В селе Майское утром 16 августа сдетонировали боеприпасы. Фото: оцссети

Одного из пострадавших в результате взрывов на складе боеприпасов в селе Майское Джанкойского района прооперировали. Об этом сообщил глава Минздрава Крыма Константин Скорупский.

- Пострадавший прооперирован, у него травмы с осколочным ранением ноги. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Угрозы для его жизни нет,- сообщил министр.

Еще одному пострадавшему была оказана амбулаторная помощь, он отправлен домой, отметил глава Минздрава.

Напомним, Минобороны РФ сообщило о детонации боеприпасов на территории воинской части в селе Майское Джанкойского района. На место выехали представители МЧС, спецслужбы, а также глава республики. Минздрав сообщил о двух пострадавших в результате взрывов.

Власти начали эвакуацию местных жителей.

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