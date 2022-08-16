Как будут ходить поезда в Крыму 16 августа 2022 года: расписание

Тех, кто направляется в Крым, пересаживают на автобусы и развозят до ближайших автостанций. Фото: пресс-служба ЮППК

В связи с ЧП в селе Майское, что под Джанкоем, для поездов сокращен маршрут. Как сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко, из Симферополя людей доставляют до Владиславовки, расположенной в 15 км от Феодосии, и пересаживают в поезда дальнего следования.

- Запланировано отправление из республики «Симферополь – Смоленск». Соответственно автобусы в 13:30 отправятся во Владиславовку. Также в 16:00 отправятся автобусы, чтобы люди пересели в поезд, который поедет в Москву, - сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Тех, кто направляется в Крым, пересаживают на автобусы и развозят до ближайших автостанций.