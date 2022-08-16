Аксенов заявил, что в результате взрывов в Майском пострадали жилые дома

В результате детонации боеприпасв пострадали гражданские объекты. Фото: соцсети

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в некоторых жилых домах в селе Майское Джанкойского района, произошло возгорание. Однако полная картина повреждений будет только после того, как на территории воинской части завершится детонация боеприпасов и специальная комиссия осуществит обход домовладений.

- Дома, конечно, есть поврежденные. Есть и сгоревшие несколько домов. Сейчас, когда мы подъезжали к складам, где идет тление, видели, что ряд частных домов загорелись, есть возгорания. Пока мы туда людей не пускаем, это зона оцепления,- сказал Аксенов.

Зона оцепления, по словам главы республики, выставлена в 5-километровом радиусе от места детонации.

Отметим, министерство обороны РФ назвало произошедшее утром 16 августа ЧП на складе боеприпасов в селе Майское диверсией. Как сообщили в министерстве обороны России, ущерб нанесен ряду гражданских объектов.

Среди пострадавших объектов - линии электропередач, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов.

По данным Минздрава Крыма, в результате ЧП пострадали два человека. Одному из них помощь оказали амбулаторно, еще одного прооперировали.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50