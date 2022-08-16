В Джанкойском районе эвакуировано более 3 тысяч человек из-за детонации боеприпасов

Детонация боеприпасов произошла утром 16 августа. Фото: соцсети

Из поселков Майское и Азовское Джанкойского района, где утром 16 августа произошла детонация боеприпасов, эвакуировано 3 тысячи человек. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Люди размещены в пунктах временного размещения в Победном, в основном школах. Полностью размещены 121 человек, остальные выехали к родственникам. Из них больше 20 детей, - сообщил глава республики.

Напомним, в Минздраве Крыма сообщили о двух пострадавших в результате детонации боеприпасов на территории воинской части в селе Майское. Одни из них получил осколочное ранение и прооперирован, еще одному оказана амбулаторная помощь, его отпустили домой.

Взрывы в Майском Минобороны назвало диверсией. В результате детонации боеприпасов пострадали также гражданские объекты – ЛЭП, железнодорожное полотно, жилые дома.

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