Симферополь вошел в топ-10 бюджетных направлений отдыха в бархатный сезон

Симферополь хорош и летом, и осенью. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымский город попал в список направлений, где в августе и сентябре можно отдохнуть за 2 тысячи рублей в сутки.

Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, тщательно проанализировав данные брони жилья туристами в конце лета и начале осени 2022 года, выяснили, что дешевле всего снять жилье в Астрахани, Соль-Илецке и Железноводске. Симферополь занимает в рейтинге почетное пятое место, то есть находится в «золотой середине».

Топ-10 бюджетных направлений отдыха в бархатный сезон (средняя стоимость в рублях ночи):

- Астрахань, 1979

- Железноводск, Ставропольский край, 2113

- Вологда, 2154

- Соль-Илецк, Оренбургская область, 2197

- Симферополь, 2272

- Тюмень, 2446

- Краснодар, 2449

- Новосибирск, 2513

- Саратов, 2514

- Екатеринбург, 2515

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