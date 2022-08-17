Симферополь вошел в топ-10 бюджетных направлений отдыха в бархатный сезон

Симферополь хорош и летом, и осенью.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крымский город попал в список направлений, где в августе и сентябре можно отдохнуть за 2 тысячи рублей в сутки.
Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, тщательно проанализировав данные брони жилья туристами в конце лета и начале осени 2022 года, выяснили, что дешевле всего снять жилье в Астрахани, Соль-Илецке и Железноводске. Симферополь занимает в рейтинге почетное пятое место, то есть находится в «золотой середине».
Топ-10 бюджетных направлений отдыха в бархатный сезон (средняя стоимость в рублях ночи):
- Астрахань, 1979
- Железноводск, Ставропольский край, 2113
- Вологда, 2154
- Соль-Илецк, Оренбургская область, 2197
- Симферополь, 2272
- Тюмень, 2446
- Краснодар, 2449
- Новосибирск, 2513
- Саратов, 2514
- Екатеринбург, 2515
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