В горах Крыма потерялся мужчина с двумя детьми

Фото: пресс-служба ГКУ РК "Крым-Спас"

Мужчина с двумя несовершеннолетними детьми сбились с тропы и потерялись в горах в районе вершины Мали Бахчисарайского района. Как сообщили в пресс-службе ГКУ РК «Крым-Спас», туристы заблудились вечером 16 августа.

Мужчина связался со спасателями сам. На место выдвинулась дежурная смена из пяти человек. Туристам сказали оставаться на месте и отправились на их поиски.

- По прибытии специалисты приступили к поисковым работам, которые осложнялись темным временем суток и сложным рельефом местности. В результате, пострадавшие были обнаружены в районе горы Мали, - отметили в пресс-службе спасательного ведомства.

К счастью, никто не пострадал - ни мужчина, ни дети.