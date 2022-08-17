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Общество17 августа 2022 6:38

В Китае рассказали, что грозит Западу в случае нападения НАТО на Крым

Если НАТО вторгнется на полуостров, Россия может нанести ракетный удар по Лондону
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
В Китае описали решительные меры России

В Китае описали решительные меры России

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Китае заявили, что в случае, если НАТО нападет на Крым, Россия тут же примет решительные меры и нанесет ракетный удар по Лондону. Такую версию озвучил обозреватель портала Sina. По его словам, РФ готова к самым решительным мерам.

- Это будет равносильно объявлению России войны, и Москва тут же запустит ракеты по Лондону, чтобы показать миру последствия своего гнева, - пишет издание.

Как говорится в статье, в нестабильной международной обстановке и вооруженных конфликтах заинтересован именно Запад. Благодаря этому НАТО смогут получать прибыль от продажи оружия и технологий.