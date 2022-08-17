Количество заболевших коронавирусом в Крыму перевалило за 300

За сутки госпитализировали 23 человека Фото: Олег ЗОЛОТО

За последние сутки в Крыму зарегистрировали 308 случаев заболевания коронавирусом. Такие данные предоставил крымский Минздрав.

За истекшие сутки госпитализировано 23 пациента, за все время на стационарном лечении находились 59 875 человек, - отметили в министерстве здравоохранения Крыма.

Всего с начала пандемии на территории полуострова выявили 188 782 случая заболевания Covid-19. К сожалению, за минувшие сутки зафиксирован один случай летального исхода. Всего в Крыму за время пандемии умерло 5 353 человека.