Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 августа 2022 8:05

Количество заболевших коронавирусом в Крыму перевалило за 300

В Крыму коронавирусом заболели 308 человек
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
За сутки госпитализировали 23 человека

За сутки госпитализировали 23 человека

Фото: Олег ЗОЛОТО

За последние сутки в Крыму зарегистрировали 308 случаев заболевания коронавирусом. Такие данные предоставил крымский Минздрав.

За истекшие сутки госпитализировано 23 пациента, за все время на стационарном лечении находились 59 875 человек, - отметили в министерстве здравоохранения Крыма.

Всего с начала пандемии на территории полуострова выявили 188 782 случая заболевания Covid-19. К сожалению, за минувшие сутки зафиксирован один случай летального исхода. Всего в Крыму за время пандемии умерло 5 353 человека.