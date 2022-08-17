Житель Ялты отправится на три с половиной года в колонию за попытку присвоить жилье пенсионерки

Мошеннику удалось оформить недвижимость на 30 миллионов рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ялтинский городской суд вынес приговор местному жителю за попытку присвоить недвижимость пенсионерки. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, мужчина отправится в колонию на три года.

Мошенник узнал, что 83-летняя женщина владеет в Большой Ялте домом и несколькими участками, но проживает в другом регионе.

- Мужчина совместно с еще несколькими знакомыми, уголовное дело в отношении которых было выделено в отдельное производство, используя поддельные документы, зарегистрировали право собственности на имущество потерпевшей общей стоимостью свыше 30 млн рублей, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Поймали мошенника, когда он пытался оформить на себя другой участок пенсионерки. Теперь мужчина получил реальный тюремный срок, а «липовые» договоры признали недействительными.