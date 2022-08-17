В Феодосии пьяная автоледи разбила три машины

Инспекторы составили на водительницу административный протокол Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Феодосии нетрезвая девушка устроила ДТП. В результате аварии пострадали три машины.

Как рассказал «КП»-Крым врио начальника ОГИБДД по городу Феодосия Юрий Чернопазов, ДТП произошло в 22:40 в районе Черноморской набережной.

- Водитель управляла автомобилем без световых сигналов, что привело к столкновению с двумя другими транспортными средствами. Женщина была освидетельствована. Факт употребления алкоголя подтвердился, - рассказал Юрий Чернопазов.

На опубликованных в соцсетях видео инцидента видно, что девушка выходила из машины марки BMW, а также нецензурно выражалась.

К счастью, люди в аварии не пострадали.