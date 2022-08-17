В Армянске вандалы разбили фонтан в сквере Интернациональный

Фото: Tg-канал главы администрации Армянска Василия Телиженко

В Армянске вандалы разбили фонтан, установленный в сквере Интернациональный. Об этом сообщил глава администрации города Василий Телиженко в своем Tg-канале.

- К сожалению, мы слишком часто сталкиваемся с проблемой равнодушия, вредительства и неуважения к чужому труду, - посетовал мэр Армянска.

Как подчеркнул Василий Телиженко, отремонтирован фонтан был меньше года назад. Несмотря на то, что власти стараются сохранить в городе порядок, без совместных усилий это не получится.

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