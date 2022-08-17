В Симферополе 18 августа отключат свет на 14 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

18 августа в отдельных районах Симферополя отключат электричество. Перебои с подачей электроэнергии из-за ремонтных работ возникнут с 8.00 до 17.00.

Где в Симферополе не будет света:

- улицы Джанкойская, 148-170 , 145-161 ; Пехотинцев, 2-8 , 11-29 ; Евпаторийское шоссе, 3/1-39 , 165-183 ; 2-8 ; Ким, 2-18 ; Хромченко, 10-22 ; 7-21 ; Целинная, 24-74 , 29-71 ; Димитрова, 38-74 , 33-73 ; Севастопольская, 250А; Ленинградская, 1-5 ; Тургенева, 4-36 , 3-13А; Фрунзе, 19-33 ; Мокроусова, 8-18; Тургенева/ Мокроусова; Бородина, 14А, 22; Совхозная, 4А, 21

- переулки Евпаторийский, 8, 19; Персиковый/Евпаторийское шоссе; Персиковый, 2-18 , 1-17 ; Сторожевой, 3/4; Москалева, 1; Чокърак.

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