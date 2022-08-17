Посетителя крымского караоке-бара, попросившего включить песню в поддержку ВСУ, оштрафовали на 50 тысяч рублей

В суде мужчина раскаялся и признался, что был изрядно пьян в тот вечер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский районный суд Крыма оштрафовал посетителя караоке-бара «Краб» в городе Щелкино, попросившего включить националистическую песню в поддержку Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, инцидент произошел 12 августа. Во время вечеринки в караоке-баре «Краб» посетитель решил заказать диджею заведения украинскую националистическую песню. Тот не задумываясь нажал «плэй», а оказалось, что трек был отнюдь не безобидным - на экране мелькали логотипы запрещенных украинских нацформирований и звучали антироссийские призывы.

- В судебном заседании правонарушитель свою вину признал полностью, дополнительно пояснил, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, - подчеркнули в пресс-службе суда.

Мужчина признали виновным в дискредитации использования Вооруженных Сил РФ и оштрафовали на 50 тысяч рублей.