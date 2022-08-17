После взрывов в Джанкойском районе повреждено около 70 частных домов

Фото: МЧС Республики Крым

Около 70 частных и девять многоквартирных домов было повреждено после взрывов боеприпасов в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщил глава министерства чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.

- У нас имеется информация о девяти поврежденных многоквартирных и около 70 частных домах. Данные уточняются. В полном объеме к работам приступят после проведения разминирования и следственных действий, - передает слова Сергея Садаклиева пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Также в МЧС сообщили, что жители поселка Майское, где 16 августа прогремели взрывы, получают воду и электроэнергию в полном объеме.

Напомним, в Джанкойском районе произошло возгорание на территории временного хранилища боеприпасов воинской части. В результате боеприпасы сдетонировали, пострадали два человека. В общей сложности было эвакуировано около 3 тысяч человек.