За неделю на «Привоз» поставили 700 тонн сельхозпродукции из Херсонской и Запорожской областей

Овощи из Херсонской и Запорожской областей в Крым везут с начала лета Фото: Юлия МАРКИНА

За прошедшую неделю на оптовый рынок «Привоз» в Симферополь завезли порядка 700 тонн сельскохозяйственной продукции из Херсонской и Запорожской областей. Об этом у себя в telegram сообщил глава Совмина республики Юрий Гоцанюк.

- Продолжается поставка овощей борщевого набора из сопредельных территорий по сниженным ценам из Херсонской и Запорожской областей. Так, на оптовом рынке «Привоз» в Симферополе определена торговая зона для реализации овощей по социальным ценам,- отметил Гоцанюк.

По его словам, социальной ценой для продажи херсонкой капусты определена стоимость в размере 10 рублей за килограмм, картофель – 10 рублей, морковь – 15 рублей, свекла – 25 рублей, лук репчатый – 15 рублей за килограмм.

Напомним, как сообщили ранее в Министерстве сельского хозяйства Крыма, благодаря поставкам овощей из Херсонской и Запорожской области цены на борщевой набор в республике снизились на 40%.

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