ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в Симферополе

ДТП на улице Кечкеметская в Симферополе утром 18 августа. Фото: AMS Simferopol / tg

Сразу несколько автомобилей столкнулись на улице Кечкеметская в Симферополе. ДТП произошло утром 18 августа. Фото дорожной аварии опубликовали пользователей соцсетей.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе ГИБДД, пострадавших в результате ДТП нет.

Причины аварии уточняются.

Напомним, 7 августа в селе Оленевка в районе мыса Большой Атлеш в Крыму со скалистого обрыва джип упал в море. Пострадали два человека.

Стал свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50