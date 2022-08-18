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Общество18 августа 2022 9:03

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в Симферополе

Пострадавших в результате дорожной аварии нет
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
ДТП на улице Кечкеметская в Симферополе утром 18 августа. Фото: AMS Simferopol / tg

ДТП на улице Кечкеметская в Симферополе утром 18 августа. Фото: AMS Simferopol / tg

Сразу несколько автомобилей столкнулись на улице Кечкеметская в Симферополе. ДТП произошло утром 18 августа. Фото дорожной аварии опубликовали пользователей соцсетей.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе ГИБДД, пострадавших в результате ДТП нет.

Причины аварии уточняются.

Напомним, 7 августа в селе Оленевка в районе мыса Большой Атлеш в Крыму со скалистого обрыва джип упал в море. Пострадали два человека.

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