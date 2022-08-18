Электроснабжение в Джанкойском районе полностью восстановили после ЧП

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На подстанции в Джанкое устранено возгорание, и энергоснабжение потребителей полностью восстановлено, сообщил Юрий Гоцанюк, председатель Совета министров Крыма в совеем телеграм-канале.

- Было оперативно устранено возгорание на вспомогательном оборудовании подстанции 330 кВ в городе Джанкой. Специалистами ГУП РК «Крымэнерго» полностью восстановлено электроснабжение потребителей Джанкойского района, ограниченное ранее в связи с чрезвычайным происшествием, — сообщил Гоцанюк.

По его словам, часть потребителей до сих пор остается без газа, но газоснабжение восстановят после всех мероприятий, которые необходимы для обеспечения безопасности.

Напомним, 16 августа в селе Майское Джанкойского района произошло возгорание из-за детонации боеприпасов на территории военной части. В результате ЧП два человека пострадали. В пунктах временного размещения находятся 170 человек. После случившегося повреждено больше 70 частных и 9 многоквартирных домов. Сейчас устанавливается сумма нанесенного ущерба после произошедшего.