В Симферополе 19 августа отключат электричество на 10 улицах

Свет отключат на несколько часов. Фото: архив КП

19 августа отдельные районы Симферополя на несколько часов останутся без света. Отключения электричества запланированы с 8.00 до 17.00.

Где в Симферополе не будет света:

- переулки Евпаторийский, 8, 19; Персиковый/Евпаторийское шоссе; Персиковый, 2-18 , 1-17 ; Сторожевой, ¾; Чокърак, 2-8;

- улицы Джанкойская, 148-170 , 145-161 ; Пехотинцев, 2-8 , 11-29 ; Евпаторийское шоссе, 3/1-39 , 165-183 ; Ким, 2-18 ; Хромченко, 10-22 ; 7-21 ; Москалева, 1; Ленинградская, 1-5 ; Тургенева, 4-36 , 3-13А; Фрунзе, 19-33 ; Мокроусова, 8-18; Тургенева/ Мокроусова.

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