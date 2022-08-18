Сильный ливень в Черноморском районе подтопил пять домов

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В Черноморском районе Крыма из-за сильного ливня подтоплены пять домов, сообщил глава администрации района Алексей Михайловский.

- В селах Красная Поляна и Кузнецком, где был залповый ливень, подтопило пять домовладений, - сообщил чиновник.

По его словам, вода попала внутрь двух домов, и уровень подтопления на текущий момент - 15-16 сантиметров. Также Алексей Михайловский заявил о том, что вода полностью сойдет через час. Как только вода спадет ниже уровня порога, крымские спасатели начнут откачивать жидкость помпами.

Напомним, в Крыму на 18 и 19 августа было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о сильных ливнях на полуострове и шквале 15-20 метров в секунду.